SANITAT
Els lleidatans, els catalans que més van al metge de família, al pediatre i a la farmàcia
Les visites als facultatius superen en tres punts la mitjana catalana i les dones són les principals usuàries. En canvi, els veïns del pla són els que menys van a la consulta de l’especialista
La demarcació de Lleida és la que té un índex més elevat de visites al metge de capçalera i al pediatre de tot Catalunya, i les comarques del pla també lideren l’ús de les farmàcies. Així ho constata l’Enquesta de Salut de Catalunya del 2024 que la Generalitat va publicar el novembre passat, que indica que el 77,2% dels residents a l’Alt Pirineu i Aran, unes 58.000 persones aproximadament, acudeixen habitualment a les consultes dels metges de capçalera, mentre que a la regió sanitària de Lleida són el 76,8%, unes 285.000 persones, situant-se en els dos casos bastant per sobre de la mitjana catalana (73,8%). En aquest àmbit les dones són les que més ús fan de les consultes d’aquests facultatius, amb un 78,9% a les comarques del Pirineu i un 80% a les del pla, superant en 3 i 8 punts els homes, respectivament.
En l’altre aspecte en el qual la regió sanitària de Lleida és líder és en l’ús de les farmàcies, ja que el 54,8% dels seus habitants, unes 203.000 persones, hi acudeixen habitualment, sent la taxa més alta de tot Catalunya i que és gairebé 10 punts més que la mitjana global. Com passa amb els metges dels CAP, les dones també són les principals usuàries, ja que el 60%, unes 109.000 aproximadament, van regularment a l’apotecari. Per la seua part, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ho fa el 43,9 per cent de la població, unes 33.000 persones.
Malgrat que els lleidatans són els que més van a la farmàcia i al metge de capçalera, no passa el mateix amb els metges especialistes. Segons l’enquesta, la regió de Lleida és la que té el percentatge més baix d’ús d’aquest servei amb el 39,6% de la població. A la de l’Alt Pirineu i Aran també estan per sota de la mitjana catalana amb tot just el 49,6%.
El pla té la taxa de colesterol alt més elevada i el Pirineu, la més baixa
El 22,6% de la població de la regió sanitària de Lleida, unes 83.000 persones, té colesterol alt, una taxa que és la més elevada de tot Catalunya. Així ho recull l’Enquesta de Salut de Catalunya, que situa el pla més de tres punts per sobre de la mitjana catalana (23,1%) i amb una afectació gairebé idèntica en homes i dones. Curiosament, a l’altre extrem figura la regió de l’Alt Pirineu i Aran, que té la taxa de colesterol més baixa de tot Catalunya amb només el 19,8% de la seua població, unes 13.000 persones.
Aquesta enquesta també destaca que Lleida és la regió amb la taxa d’ictus més elevada de Catalunya (2,6%), quan és també la que té el tractament més limitat, especialment per als casos més greus, ja que l’Arnau només pot tractar-los de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Un horari que el departament de Salut s’ha compromès a ampliar pròximament.