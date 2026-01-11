INFRAESTRUCTURES
L’interior de la nova estació d’autobusos, gairebé a punt
L’interior de la nova estació d’autobusos, ubicada a l’interior dels Docs i l’entorn de l’antiga farinaire La Meta, està pràcticament enllestit. Ja s’ha instal·lat la barrera a l’accés dels vehicles pel carrer Príncep de Viana, així com els senyals, els cartells que anuncien les andanes i les cadires a les zones d’espera. La Generalitat ja va anunciar que el seu objectiu és estrenar l’equipament durant el primer trimestre de l’any.