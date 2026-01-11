EQUIPAMENTS
El Mercat del Pla de Lleida, futur incubador de nous projectes cooperatius
Tindrà un espai d’intercanvi per a emprenedors de l’economia social
La Paeria ha licitat, per un import de 28.798 euros, la redacció del projecte d’obra i la direcció dels treballs necessaris per posar en ús el Mercat del Pla, ubicat en el número 3 del carrer Sant Martí, com a “pol cooperatiu”. Tal com va avançar aquest diari, l’Aplec Cooperatiu va proposar al govern municipal assumir la gestió d’aquest equipament.
El plec de clàusules especifica que l’objectiu és convertir l’edifici en “un espai de treball i intercanvi per a emprenedors de l’economia social i solidària, un incubador de nous projectes cooperatius, un espai de creació de llocs de treball, un lloc de formació i activitats d’aquest àmbit i un recurs obert a projectes i iniciatives comunitàries”. La idea és consolidar el Mercat del Pla com “un equipament de referència per a la promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària a Lleida, amb capacitat d’impactar positivament tant en el desenvolupament socioeconòmic local com en la cohesió del barri i la ciutat”. A més, pretén dinamitzar el Barri Antic, “generant activitat econòmica i social arrelada al territori”.
L’ajuntament proposa d’instal·lar sistemes modulars flexibles sota els criteris de minimització de l’impacte ambiental, respectant la construcció original. Així, la previsió és dotar l’equipament de “construccions modulars de fusta que es podran desmuntar i permetran una flexibilitat de l’espai”.
Detalla que “els volums estaran vinculats entre ells a través dels espais interiors de la nau, que actuaran com espais intersticials de passada i d’estada, propiciant de fer-hi activitats i actes puntuals”.
Intents fallits de reobrir l’equipament, tancat el 2003
El Mercat del Pla va cessar la seua activitat comercial el 2003 i el 2006 es va projectar adequar-lo com a supermercat i galeria d’art, però l’adjudicatària hi va renunciar. El 2014 va obrir com a outlet de moda i amb botigues efímeres en solars propers, però va tancar el 2017. Dos anys després es va voler convertir en un espai gastronòmic i de comerç de proximitat, però l’adjudicatària també hi va renunciar. Amb l’actual projecte de “pol cooperatiu” la Paeria vol dotar l’edifici d’una activitat estable.