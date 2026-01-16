Ferit un camioner en bolcar en una rotonda de l'Ll-11 a Lleida
El vehicle transportava bobines de paper i ha patit una petita fuita de gasoil
El conductor d'un camió ha resultat ferit aquest divendres a la matinada en un accident a l'Ll-11 al terme municipal de Lleida. El sinistre s'ha produït a les 04.50 hores quan el vehicle, que transportava bobines de paper, ha bolcat a la rotonda que dona accés als Alamús, al punt quilomètric 3,4 de l'Ll-11. Fins al lloc han acudit patrulles els Mossos, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, que han treballat en una petita fuita de gasoil en el dipòsit del camió.
El camió, que a primera hora del matí encara no havia pogut ser retirat, ha quedat al marge de la rotonda i no restringeix la circulació.