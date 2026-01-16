Universitats connectades per enfortir el talent
Formació que unifica territoris
La tercera taula de la jornada Lleida 2050 d’ahir va abordar el paper de les universitats de ciutats intermèdies com a motor del desenvolupament local. Moderada per la periodista de SEGRE Laia Berenguer, va reunir Marc Castells, alcalde d’Igualada; Maria Àngels Balsells, rectora de la UdL; Jordi Baiget, director de la Fundació Balmes de la UVic; i Juli Minoves, rector de la UdA. Es va destacar la importància d’adaptar l’ensenyament superior als joves, fomentar la formació contínua i vincular els campus amb la vida de la ciutat. Balsells va recordar que des de la creació del campus de Cappont “Lleida ha experimentat un canvi en el repartiment de l’activitat cultural”, un efecte que, segons Castells, es reforça si les ciutats estableixen aliances estratègiques per “retenir talent i reforçar la cohesió territorial”. Minoves va afegir que la cooperació entre institucions ajuda a “generar ecosistemes educatius que obrin noves oportunitats laborals i connecten campus amb ciutat”. A tall de conclusió, tots van coincidir que “el futur passa per teixir connexions sòlides per crear xarxes que enforteixin el talent, la formació i el desenvolupament”.