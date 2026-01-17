Lleida crea una nova illa verda a la rambla de Corregidor Escofet
La Regidoria de Sostenibilitat ha impulsat una nova actuació de renaturalització a la rambla de Corregidor Escofet amb la creació d’una illa de vegetació natural formada per 195 plantes aromàtiques i amb flor, com ara sàlvia, heura, timó, romaní i espígol, entre d’altres. L’actuació inclou també la plantació de 29 lledoners, que aportaran ombra i milloraran el confort tèrmic de la zona.
La nova illa verda, situada al barri de Pardinyes, davant de l’Escola Oficial d’Idiomes, ha permès despavimentar 110 metres quadrats de vorera. A més, s’han plantat quatre lledoners en aquest espai i vint-i-cinc davant de l’Institut Josep Lladonosa, reforçant així el corredor verd de la rambla.
La tinenta d’alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, va visitar ahir l’actuació, executada per l’empresa Raga, i va destacar que “aquestes sendes verdes actuen com a corredors naturals i són un pas més per apropar la natura a la ciutat”.
Les intervencions inclouen també la instal·lació d’una nova xarxa de reg i l’aplicació d’un encoixinat vegetal, que millora el drenatge, la retenció d’humitat i la fertilitat del sòl.