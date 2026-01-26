SUCCESSOS
Detingut després d’anar a comissaria i confessar l’assassinat d’una dona a ganivetades a Lleida
L’home, de 65 anys, es va presentar cap a les cinc de la tarda als Mossos . Els agents van acudir a un habitatge del carrer Ciutat de Fraga, on van trobar el cos sense vida de la víctima, de 53 anys
Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir un home de 65 anys després que es presentés a la comissaria de Lleida i confessés que havia matat una dona, com va avançar SEGRE en l’edició digital. Segons ha pogut saber aquest diari, va ser cap a les 17.00 hores quan aquest individu va arribar a les dependències policials assegurant que havia comès el crim en un pis del carrer Ciutat de Fraga, 1. Fins a l’habitatge es van dirigir diversos agents, que efectivament van trobar una dona, de 53 anys, ja morta amb diverses punyalades. També hi va acudir el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que només va poder confirmar la mort de la víctima. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent de la Policía catalana s’ha fet càrrec de les diligències per aclarir les causes i s’investiga l’entorn. També per determinar si l’assassí confés i la víctima eren o havien estat parella i si vivien o havien conviscut junts.
Al lloc dels fets ahir a la tarda hi havia diverses patrulles dels Mossos i també van acudir al domicili, en un immoble de tres plantes on va tenir lloc el crim, els agents de la Unitat de Criminalística. Cap a les nou de la nit va arribar la comitiva judicial i la jutge va ordenar l’aixecament del cadàver, que es va fer finalment una hora després. Així mateix, diversos veïns van seguir les tasques policials amb expectació. La investigació hauria de confirmar si es tracta d’un crim masclista.
Per la seua part, la Paeria va expressar la seua “rotunda condemna” davant del feminicidi produït a la ciutat i va expressar el condol als familiars i amics de la víctima. Així mateix, seguint el decret d’alcaldia aprovat l’11 de novembre del 2022, que s’aplica per segona vegada, el consistori va decretar tres dies de dol i convoca per avui tota la ciutadania a un minut de silenci a les 12.00 hores a la plaça Paeria i una concentració a les 19.00 hores al mateix lloc. La bandera de la ciutat onejarà a mig pal i comptarà amb un crespó negre, segons fonts municipals. Mentre durin els tres dies de dol, l’edifici de la Paeria s’il·luminarà de color lila i es farà un minut de silenci en tots els actes municipals.
Tretze dones assassinades per les parelles o exparelles des del 2003
Tretze dones han estat assassinades per les parelles o exparelles des del 2003 a les comarques lleidatanes. Malgrat que les xifres oficials no ho inclouen, el juliol de l’any passat va ser empresonat un veí de Balaguer de 33 anys que van causar un accident el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en què va morir la seua parella. Sospiten que la va fer pujar per força al vehicle. El desembre del 2022, un home va matar la seua dona, de 34 anys, a Balàfia.