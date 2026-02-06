EMERGÈNCIES
Accedeixen pel balcó després d’una fuga en una caldera
Els Bombers de la Generalitat van haver d’accedir ahir al balcó d’un habitatge per una fuga en una caldera al carrer Ramon Soldevila. L’avís es va rebre a les 11.43 hores al ser alertats pels veïns que queia abundant aigua des d’un balcó i també sortia fum blanc d’un quart pis, en un moment en què no hi havia ningú a l’interior de l’immoble. Dos dotacions dels Bombers van acudir al lloc i una va accedir mitjançant una autoescala al balcó, on van trobar una fuga a la caldera. El fum era vapor de l’aigua, van assenyalar fonts d’emergències. Els efectius van tancar la instal·lació i la clau de pas.