SUCCESSOS
Dos arrestats més per la pallissa que va deixar un home en coma a Lleida
De 17 i 18 anys, van quedar en llibertat ahir amb càrrecs. Al novembre ja va ser arrestat un altre adolescent per la brutal agressió, que va tenir lloc a la zona dels Vins
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres un jove de 18 anys i un menor de 17 per la brutal pallissa que va deixar en coma un home de 37 anys el novembre passat a la zona dels Vins de Lleida. A conseqüència de l’agressió, la víctima va haver de ser hospitalitzada i no va sortir del coma fins a mitjans de desembre. Els fets van tenir lloc la matinada del 23 de novembre entre els carrers Bonaire i Sant Martí, a la zona de bars de la Zona Alta. La víctima va ser atacada per diverses persones, va quedar inconscient i va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova. L’agressió es va produir a l’exterior d’un local de lleure nocturn per causes que s’estan investigant. La víctima presentava una fractura cranial.
Agents de la Unitat d’Investigació de l’ABP Segrià dels Mossos es van fer càrrec del cas i van obrir diferents línies de treball que van permetre, quatre dies després de l’agressió, detenir a un adolescent de 17 anys suposadament implicat en l’agressió. El treball policial va continuar, per identificar la resta d’implicats. Finalment, dimecres al matí es va executar la segona part de la investigació amb la detenció a Lleida de dos persones més, un jove de 18 anys i un adolescent de 17 per un delicte d’intent d’homicidi. A més, aquest menor també seria l’autor d’un robatori amb violència comès el cap de setmana a l’avinguda Alcalde Porqueres.
Ambdós van passar ahir a disposició judicial. Segons van confirmar fonts judicials a aquest diari, l’adolescent ho va fer davant la Fiscalia de Menors i l’adult, davant del jutjat de guàrdia de Lleida, que va decretar-ne la posada en llibertat amb càrrecs i amb obligació de comparèixer cada setmana al jutjat. Així mateix, se li va retirar el passaport al decretar el jutjat la prohibició de sortida del territori espanyol i se li va imposar, a més, una prohibició d’aproximació i comunicació respecte a la víctima.
Familiars i gent propera a la víctima van sortir al carrer per l’Eix Comercial de Lleida el desembre passat per exigir justícia i també per demanar la col·laboració de la ciutadania per identificar els responsables de la brutal agressió.