APARCAMENT
La Paeria de Lleida emet només 147 abonaments mensuals en un any per aparcar en zona verda: “cal fer més comunicació”
Inclouen una targeta de deu viatges gratis amb autobús, malgrat que únicament se n’han sol·licitat tres. La tinenta d’alcalde de Mobilitat defensa la mesura, però reconeix que necessita més difusió
La Paeria ha emès només 147 abonaments mensuals per estacionar a les zones verdes de la ciutat (les de baixa rotació, més econòmiques que les blaves), que inclouen 10 viatges gratuïts en l’autobús urbà, des que es va posar en marxa aquesta iniciativa l’any passat.
El 2025 en va emetre 132 i aquest any, fins al 24 de gener, quinze més. A més, únicament s’han entregat tres targetes de deu viatges en bus, que són de caràcter genèric i anònim, per la qual cosa no és possible determinar quants han estat efectivament utilitzats.
Així ho indica una resposta del govern a una pregunta del grup municipal d’ERC. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, manté que “és una mesura positiva”, encara que afegeix que són “conscients que cal fer més comunicació d’aquest servei”. “Apostarem sempre per introduir iniciatives que ajudin a utilitzar transports alternatius al vehicle privat i descongestionar el centre de la ciutat”, assenyala, i reconeix que això “suposa un canvi en la manera en què es mouen les persones i és necessari un canvi de mentalitat i d’adaptació”.
La portaveu republicana, Jordina Freixanet, afirma que “no es pot aplicar un pla de mobilitat urbana sostenible a mitges, només incrementant zones blaves i verdes, reduint carrils i posant zona de baixes emissions, sense prioritzar i donar una alternativa real de transport públic a la ciutat”. “Hem vist que aquesta mesura suposadament estrella ha beneficiat molt pocs ciutadans, quan la gran majoria només hem vist encarides i incrementades totes les zones blaves de Lleida”, subratlla.
L’ajuntament va posar en marxa el febrer de l’any passat aquests abonaments, que poden sol·licitar les persones que paguin l’impost de circulació a Lleida. Costen 45 euros, tenen una validesa de 30 dies des del seu primer ús i donen dret a aparcar sense límit a les zones verdes, a més dels 10 viatges gratis en bus.
Els usuaris han de treure el tiquet cada vegada que hi aparquin, però sense cost. L’abonament es pot comprar als parquímetres, només pagant amb targeta bancària, i a través de l’aplicació Blinkay. Els deu viatges en bus es poden sol·licitar a l’oficina d’Autobusos de Lleida una vegada s’utilitza per primera vegada l’abonament per estacionar.
El 2025 es van habilitar 361 noves places de zona verda, 290 de blaves el Centre Històric, 68 de verdes van passar a blaves i 336, de blaves a verdes.
Talls per l’asfaltatge de trams de Balmes i Rovira Roure
Demà comença l’asfaltatge dels trams de Balmes i Rovira Roure afectats per la renovació de conduccions i voreres. L’actuació començarà als encreuaments d’Alfred Perenya i Aribau amb Rovira Roure, on s’habilitaran passos elevats per als vianants. Es tallarà el trànsit a Aribau, des de la plaça Social, i els vehicles seran desviats per Enric Granados i Alfred Perenya.
També es tallarà l’accés a aquest últim vial des de Rovira Roure. A Balmes s’iniciarà el fresatge de dos carrils i restringirà la circulació a un carril per sentit entre les places Cervantes i Ricard Viñes. També quedarà tallat l’accés als carrers Pleyan de Porta i Bonaire.
Dimarts es pavimentaran aquests dos carrils de Balmes i dimecres, els altres dos en direcció a Cervantes. Aquestes últimes obres comportaran tancar l’accés a Torres de Sanui i Vallcalent, i de 9.00 a 12.00, al pàrquing de Ricard Viñes.