TEMPORAL
Queixes de les patronals per una alerta “exagerada” que “paguen” les empreses
Coell i Pimec Lleida exigeixen territorializar els avisos per inclemències meteorològiques
L’alerta pel temporal de vent que ahir va reduir al mínim l’activitat econòmica a Lleida va ser molt criticada per dos de les principals patronals, la Coell i Pimec Lleida, que van coincidir a assenyalar que la mesura que va decretar el Govern dimecres passat va ser “exagerada” tenint en compte com es va acabar desenvolupant la jornada, i que, a més, va anar directament en contra de la seua competitivitat, ja que molts dels seus treballadors es van quedar a casa amb un permís retribuït.
El president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, va lamentar que l’alerta es decretés “des de la globalitat de Catalunya, sense tenir en compte l’especificitat de cada territori”, va opinar que “si aquest episodi hagués passat només a Lleida, segur que no s’hauria parat tot el país”, i va lamentar que, davant de decisions “errònies” de la Generalitat, “són les empreses les que hem de pagar les conseqüències. En canvi, cap polític dimiteix”, va etzibar.
Per la seua part, el president de Pimec Lleida, Borja Solans, va puntualitzar que el permís retribuït no hauria de generalitzar-se i que “només l’haurien de rebre els treballadors que tinguessin impossibilitat efectiva de desplaçar-se”. I va afegir: “No podem fer que siguin els empresaris els que paguin per aquestes situacions” provocades pel canvi climàtic. Va demanar previsions territorialitzades i “quirúrgiques”, mentre que el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va lamentar l’“alarmisme” generat i el seu impacte en les empreses.