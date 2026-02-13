SEGRE

TEMPORAL

Queixes de les patronals per una alerta “exagerada” que “paguen” les empreses

Coell i Pimec Lleida exigeixen territorializar els avisos per inclemències meteorològiques

Vorejant la desgràcia. Un arbre proper al Parador d’Arties es va precipitar ahir per culpa del vent sobre l’aparcament de l’hotel i va destrossar un dels vehicles estacionats. El personal de l’hotel i els Pompièrs es van coordinar per retirar-ho i per restablir la circulació com més aviat millor. - MANU MOGA

Vorejant la desgràcia. Un arbre proper al Parador d’Arties es va precipitar ahir per culpa del vent sobre l’aparcament de l’hotel i va destrossar un dels vehicles estacionats. El personal de l’hotel i els Pompièrs es van coordinar per retirar-ho i per restablir la circulació com més aviat millor. - MANU MOGA

Publicat per
ALBERT BATLLE

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’alerta pel temporal de vent que ahir va reduir al mínim l’activitat econòmica a Lleida va ser molt criticada per dos de les principals patronals, la Coell i Pimec Lleida, que van coincidir a assenyalar que la mesura que va decretar el Govern dimecres passat va ser “exagerada” tenint en compte com es va acabar desenvolupant la jornada, i que, a més, va anar directament en contra de la seua competitivitat, ja que molts dels seus treballadors es van quedar a casa amb un permís retribuït.

El president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, va lamentar que l’alerta es decretés “des de la globalitat de Catalunya, sense tenir en compte l’especificitat de cada territori”, va opinar que “si aquest episodi hagués passat només a Lleida, segur que no s’hauria parat tot el país”, i va lamentar que, davant de decisions “errònies” de la Generalitat, “són les empreses les que hem de pagar les conseqüències. En canvi, cap polític dimiteix”, va etzibar.

Per la seua part, el president de Pimec Lleida, Borja Solans, va puntualitzar que el permís retribuït no hauria de generalitzar-se i que “només l’haurien de rebre els treballadors que tinguessin impossibilitat efectiva de desplaçar-se”. I va afegir: “No podem fer que siguin els empresaris els que paguin per aquestes situacions” provocades pel canvi climàtic. Va demanar previsions territorialitzades i “quirúrgiques”, mentre que el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va lamentar l’“alarmisme” generat i el seu impacte en les empreses.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking