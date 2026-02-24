SEGRE

El carrer Roger de Llúria de Lleida, tallat per obres al paviment

Després de l’enfonsament parcial de la calçada

El tram desfalcat de Roger de Llúria, ahir al matí. - JORDI ECHEVARRIA

Redacció

El carrer Roger de Llúria estava aquest dilluns tallat a l’altura de l’accés a la passarel·la per culpa de l’enfonsament parcial de la calçada. Des de la Paeria van assegurar que aquesta setmana es repararà la incidència i es reobrirà el trànsit de la via. 

D’altra banda, un grup d’operaris va començar ahir les obres per habilitar una plataforma per a busos just per on passa el nou carril bici, vora la cruïlla de Prat de la Riba amb el carrer Josep Pla.

