URBANISME
El carrer Roger de Llúria de Lleida, tallat per obres al paviment
Després de l’enfonsament parcial de la calçada
El carrer Roger de Llúria estava aquest dilluns tallat a l’altura de l’accés a la passarel·la per culpa de l’enfonsament parcial de la calçada. Des de la Paeria van assegurar que aquesta setmana es repararà la incidència i es reobrirà el trànsit de la via.
D’altra banda, un grup d’operaris va començar ahir les obres per habilitar una plataforma per a busos just per on passa el nou carril bici, vora la cruïlla de Prat de la Riba amb el carrer Josep Pla.