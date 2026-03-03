SANITAT
El SEM renova totes les ambulàncies i trasllada a Alcarràs una de les 3 medicalitzades de Lleida
A partir del 22 d’abril, quan entrarà en vigor la nova concessió. El SEM diu que el canvi de base reforça el servei al Baix Segre i que tardarà el mateix a arribar al centre de la capital
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) està a punt d’endinsar-se en una profunda reorganització del transport sanitari urgent i programat amb la posada en marxa d’un nou contracte per a la concessió del servei durant els propers cinc anys. A Lleida entrarà en vigor el 22 d’abril i implicarà la renovació de totes les ambulàncies i un increment d’unitats, així com l’ampliació del seu horari de cobertura i alguns trasllats de base, entre altres mesures que el SEM detallarà pròximament.
Una de les ambulàncies que es traslladarà serà una de les tres que hi ha a la capital de suport vital avançat, aquelles dotades amb metges o infermeres. La seua base actual es troba a la Central Integrada de Mercaderies (CIM), al costat del polígon del Camí dels Frares, i es traslladarà a Alcarràs, la qual cosa ha causat crítiques de professionals que creuen que “els lleidatans veuran retardada l’assistència en una situació de risc vital”. Per la seua part, el SEM garanteix que mantindrà el mateix radi d’actuació i assegura que tardarà pràcticament el mateix temps a arribar al centre de la ciutat.
Una portaveu del SEM explica que aquest moviment respon a la necessitat d’ampliar la cobertura als municipis del Baix Segre i assegura que “no hi haurà cap empitjorament del servei, al contrari”, ja que “totes les ambulàncies augmentaran les hores de cobertura”, va indicar. Va posar com a exemples les d’Agramunt, Almenar i Bellpuig, que passaran de donar servei durant 20 hores diàries a les 24, així com que dos unitats de suport vital bàsic de la capital passaran de 12 a 16 hores diàries, igual que la de les Borges Blanques. Per la seua banda, les de Balaguer i Mollerussa ampliaran la cobertura de 4 a 8 hores cada dia. Així mateix, es dotarà la capital del Pla d’Urgell amb una nova ambulància medicalitzada durant les 24 hores del dia. “Aquests canvis donaran més flexibilitat per atendre les persones”, va defensar.
Les actuals concessionàries seguiran cinc anys més
Les actuals concessionàries del servei d’ambulàncies, Ivenom Ambulancias Egara a les comarques del pla i Transport Sanitari de Catalunya a les del Pirineu, tornaran a prestar-lo durant els propers cinc anys al resultar guanyadores del concurs públic que el SEM va adjudicar el febrer de l’any passat. Es tracta del contracte més important de la Generalitat, amb un pressupost de 184 milions a la demarcació i de 1.970 a tot Catalunya.Una portaveu del SEM explica que l’actual concessió es va planificar entre 2012 i 2013, en època de retallades, fet que ha obligat a aprovar diverses ampliacions durant l’última dècada. A més, “hem estat treballant amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya per adaptar-nos a tots els canvis dels últims quinze anys a les carreteres i en els patrons de comportament de la societat”, afirma. D’aquesta manera, un dels objectius és “situar les ambulàncies estratègicament per fer front a la simultaneïtat, si tenim dos casos alhora al mateix territori”, afegeix. El contracte també inclou la creació de noves tipologies d’ambulàncies.
Les claus
Més cobertura. Les ambulàncies d’Agramunt, Almenar i Bellpuig passaran de donar servei 20 hores al dia a 24. Dos unitats bàsiques de la capital passaran de 12 a 16 hores, igual que la de les Borges. Les de Balaguer i Mollerussa passaran de 4 a 8. La capital del Pla d’Urgell en tindrà una de nova amb metge les 24 hores.