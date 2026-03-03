A judici un treballador d’un centre de menors de Lleida acusat de violar una usuària
La Fiscalia demana 14 anys de presó
La Fiscalia sol·licita una pena de 14 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment una adolescent quan treballava en un centre de menors. El judici es preveu que se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc entre finals del 2018 i principis del 2019, quan l’acusat “va aprofitar que coneixia una de les menors del centre per convidar- la a casa seua”.
Al seu domicili és on haurien tingut lloc els abusos. El cas el va portar el Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida. La Fiscalia demana 14 anys de presó per un delicte d’agressió sexual amb accés carnal per via vaginal i 10 anys més de llibertat vigilada. Així mateix, sol·licita que no pugui atansar-se ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys i que la indemnitzi amb 10.000 euros. Mentrestant, l’Audiència preveu jutjar el dia 12 un jove acusat d’abusar d’una menor a Aran.
Segons la Fiscalia, aquest cas, que va instruir el Jutjat de Vielha, va tenir lloc el maig del 2019 en una casa durant una festa de pijames, quan l’acusat va aprofitar per fer tocaments a la víctima fins que aquesta es va poder escapolir. El Ministeri Públic sol·licita 2 anys i 9 mesos de presó per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys i 3 anys de llibertat vigilada. També sol·licita que indemnitzi la víctima amb la quantitat de 6.000 euros.