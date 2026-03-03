Més de 100 empreses i entitats ofereixen 158 llocs de treball a la Universitat de Lleida
La Fira UdL Treball arriba a la 12a edició a Cappont, Agrònoms, Medicina i Igualada
La Universitat de Lleida (UdL) celebra aquest dimarts la dotzena edició de la Fira UdL Treball, en la qual 140 empreses, col· legis professionals i entitats ofereixen 158 ofertes laborals, entre pràctiques i contractes de treball. Les propostes es poden registrar fins al mateix dia d’avui. En l’edició més descentralitzada, les parades es reparteixen entre el Centre de Cultures i l’edifici polivalent 1 del campus de Cappont (78 estands), els vestíbuls dels edificis 1, 2 i 3 de la facultat d’Agrònoms (38 estands), al campus d’Igualada (13) i a la facultat de Medicina (10).
La iniciativa, organitzada pel vicerectorat d’Estudiantat i Vida Universitària i la unitat d’Informació i Orientació Universitària, incorpora com a novetat la utilització d’ulleres de realitat virtual per fer simulacions d’orientació laboral i explorar diferents escenaris vinculats al món del treball. N’hi haurà tres a Cappont i dos a Agrònoms, i aquestes seus també comptaran amb un espai àgora, en el qual les empreses disposaran d’un temps breu i delimitat per explicar la seua activitat i donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereixen.
L’eix central aquest any és Talent+Oportunitats+IA. “La intel·ligència artificial s’incorpora com un element clau de transformació del món laboral, tant en relació amb l’aparició de nous perfils professionals com amb les eines d’orientació, selecció i desenvolupament professional, sempre des d’una mirada responsable i crítica”, assenyalen des de l’organització