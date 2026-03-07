EDUCACIÓ
Recullen gairebé 300 firmes perquè alumnes entrin al Torre Vicens
Famílies del col·legi Països Catalans, que temen que es quedaran fora a l’adscriure Educació també els del Minerva. Estenen la seua campanya a tot Balàfia
Famílies de l’escola Països Catalans, a Balàfia, ja han recollit entre 250 i 300 firmes per protestar contra un canvi del sistema d’adscripcions per a la preinscripció del curs vinent que temen que deixarà la majoria dels seus fills que iniciaran l’ESO sense plaça a l’institut Torre Vicens, situat al costat. Els alumnes de l’altre col·legi del barri, el Minerva, només estaven adscrits a l’institut Manuel de Montsuar, però ara Educació ha determinat que també ho estaran al Torre Vicens. Ahir precisament va començar la preinscripció per a primer d’ESO.
Un portaveu dels pares de Països Catalans va explicar que les firmes corresponen a famílies d’alumnes de l’escola i va afegir que estendran la campanya al conjunt del barri, repartint fulls en establiments per obtenir més adhesions. Assegura que el departament no va informar els dos col·legis del canvi en l’adscripció i que el Torre Vicens els ho va comunicar fa uns dies per correu electrònic. També afirma que no han rebut resposta a la seua petició de reunir-se amb el delegat d’Educació, per la qual cosa no descarten protestar amb una pancarta davant la delegació i acudir a la síndica municipal de greuges.
Les famílies van elaborar un manifest que detalla que el Manuel de Montsuar té quatre línies i 120 places i el Torre Vicens, tres i 90, respectivament. Aquest últim centre acollia fins a aquest curs alumnes procedents del Països Catalans i de les escoles de diversos pobles que té adscrites (per als quals hi ha servei de transport escolar i tenen l’accés garantit), però el curs vinent poden optar a entrar-hi també els 50 alumnes del Minerva. Creuen que això generarà més demanda i limitarà la capacitat d’elecció, per la qual cosa reclamen revisar la planificació de les adscripcions i garantir la igualtat d’oportunitats.
Per una altra banda, ahir hi va haver una reunió informativa de la Paeria per a famílies amb nens d’I3.