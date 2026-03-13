URBANISME
L’ajuntament inicia la renovació de 90 bancs
L’ajuntament ha iniciat els treballs per renovar 90 bancs i 150 papereres per tota la ciutat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir les obres que s’estan fent per a aquesta finalitat a la plaça l’Escorxador i el carrer Lluís Companys, on va destacar que els nous bancs són més accessibles. “Això vol dir que quan algú s’assegui es podrà aixecar més fàcilment perquè té passamans i són més alts”, va precisar Larrosa.
Entre la plaça Escorxador i Lluís Companys es renovaran 35 bancs; a Corregidor Escofet se’n canviaran uns 35 més; a Francesc Macià, 10; i als blocs Voravia, 10 més. També s’ha renovat la sorra dels parcs de les places de la Magrana, Víctor Mateu Moles i Joan Vilagrasa, es renovaran les tanques de les de Victorina Vila i l’Amistat i s’instal·laran taules de ping- pong a Llívia i el Parc de les Vies.