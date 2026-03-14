Un 95% dels docents rebutgen el pacte d’Educació amb CCOO i UGT
Dels 42.965 que han respost a l’enquesta d’USTEC, CGT i la Intersindical. Mantenen les vagues i protestes previstes per a la setmana que ve
Un 94,9%de els 42.945 docents que han respost aquesta setmana a l’enquesta impulsada per USTEC-STEs, conjuntament amb CGT i la Intersindical, rebutgen l’acord que Educació va firmar dilluns passat amb CCOO i UGT, que preveu un increment progressiu del complement específic salarial fins als 3.000 euros anuals el 2029. En concret, 40.780 dels docents no donen suport al pacte i es comprometen a participar en les vagues convocades per a la propera setmana, i 2.185 sí que l’avalen.
Els sindicats organitzadors de la consulta, a banda d’Aspepc-Sps, mantenen les mobilitzacions, en les quals preveuen una participació “històrica”, i incideixen que l’acord és “insuficient, firmat per la porta del darrere i d’esquena a la majoria de docents”.
Remarquen que “no resol cap de les qüestions de fons, no recupera el poder adquisitiu perdut, no garanteix millores reals immediates en ràtios i plantilles, no concreta prou recursos i deixa massa mesures pendents de futurs desplegaments, comissions o pressupostos”. “El vostre acord de país era una farsa i el col·lectiu l’ha tombat”, subratllen.
Així mateix, els sindicats exigeixen a Educació que torni a negociar, però només amb el comitè de vaga. Els serveis mínims decretats per la Generalitat determinen que hi ha d’haver un docent per cada tres aules a educació Infantil, Primària i ESO i una persona de l’equip directiu.
Als centres d’educació especial, la meitat de la plantilla i a les llars d’infants, un 33%. També hi ha d’haver la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats especials.
Carta d’Educació
D’altra banda, Educació va enviar una carta als directors per demanar-los que mantinguin el clima de respecte i tolerància entre professionals als centres. Argumenta que han “de garantir que cap membre de la comunitat educativa se senti insegur o menyspreat per raons d’opinió”. “Els centres són espais de convivència i democràcia i han estat sempre un exemple en el manteniment d’un clima de respecte i tolerància, on s’han respectat les diverses opinions”, assenyala la missiva.