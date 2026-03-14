EDUCACIÓ
La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, anuncia una ampliació de places de Medicina i formació actualitzada
Destaca que estan definint "com formem el talent del present i del futur"
La consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, que es va reunir ahir amb la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balsells, va destacar la tasca de la UdL, sobretot en investigació en biomedicina, agroalimentació i agrotecnologia, i va subratllar que “en el marc europeu té aliances molt fortes amb les millors universitats del món en agro”.
Va afirmar que preveuen duplicar les 766 places dels graus de Medicina de Catalunya a partir del 2028 “amb una orientació diferent, perquè així ho demana el sector”, i va apuntar que la idea és “fer-les a mida del territori”.
Va recordar que “a Igualada al setembre hi haurà estudiants de sisè i de forma voluntària els de primer diran si hi voldran anar en els pròxims cursos”. A més, va avançar que estan definint “com formem el talent per a la medicina del present i del futur, perquè la IA i la tecnologia robòtica i sensòrica han entrat de ple a les aules i les pràctiques clíniques”.
Va dir que treballen amb els degans i els col·legis de metges sobre el sistema d’accés. “I si fem nous graus de Medicina, impulsem que siguin interuniversitaris”, va avançar.