ASTRONOMIA
Espais a Mangraners, Gardeny, Seu Vella i Secà per veure l’eclipsi solar el 12 d’agost
La Paeria els condicionarà i s’haurà d’estar acreditat per poder accedir-hi. Espera 10.000 persones en total i prepara un pla de mobilitat que inclou tancar al trànsit tot el Centre Històric
La Paeria condicionarà quatre espais a la Seu Vella, Gardeny, el Secà de Sant Pere i els Mangraners per acollir en total unes 10.000 persones que vulguin veure l’eclipsi total de sol el proper 12 d’agost a les 20.29 hores “amb totes les condicions de confort, visibilitat i serveis”. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després d’una reunió de treball en què van participar la consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, i representants dels Agents Rurals i el cos de Policia. Va detallar que estan dissenyant “un sistema d’acreditació perquè tothom tingui el seu lloc assignat” i va dir que hi haurà “control d’aforament, zones segures i activitats”.
També s’està planificant la mobilitat, aparcaments i accessos. Per exemple, Larrosa va avançar que “tancarem tot el Centre Històric i la gent accedirà a la Seu Vella amb les seues acreditacions i passant un control de seguretat”. “Serà igual en els altres tres espais. I, a més, intuïm que hi haurà una arribada important a la ciutat de persones que estiguin de turisme al Pirineu, per la qual haurem d’organitzar bé la mobilitat per les variants nord i sud i facilitarem els accessos.”
“És un fet històric i és important poder participar amb confort i seguretat”, va subratllar l’alcalde.
“Avui arranquem el dispositiu. La primera acció serà de caràcter divulgatiu; la segona, preventiva explicant quina és la millor manera de seguir l’eclipsi, i després ens posarem a dinamitzar la ciutat el ple mes d’agost”, va assenyalar.
La consellera va afirmar que Lleida serà una ciutat “estrella” per veure l’eclipsi i va recordar que l’agost del 2025 es va constituir una comissió interdepartamental per preparar l’observació i que van determinar, tenint en compte criteris científics, vint municipis idonis. Va afegir que també han preparat documentació i han proposat fer projeccions de l’eclipsi sobre algun element patrimonial.
Va recordar que “a Igualada al setembre hi haurà estudiants de sisè i de forma voluntària els de primer diran si hi voldran anar en els pròxims cursos”. A més, va avançar que estan definint “com formem el talent per a la medicina del present i del futur, perquè la IA i la tecnologia robòtica i sensòrica han entrat de ple a les aules i les pràctiques clíniques”. Va dir que treballen amb els degans i els col·legis de metges sobre el sistema d’accés. “I si fem nous graus de Medicina, impulsem que siguin interuniversitaris”, va avançar.
Més places de Medicina i formació actualitzada
La consellera Núria Montserrat, que també es va reunir ahir amb la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balsells, va destacar la tasca de la UdL, sobretot en investigació en biomedicina, agroalimentació i agrotecnologia, i va subratllar que “en el marc europeu té aliances molt fortes amb les millors universitats del món en agro”. Va afirmar que preveuen duplicar les 766 places dels graus de Medicina de Catalunya a partir del 2028 “amb una orientació diferent, perquè així ho demana el sector”, i va apuntar que la idea és “fer-les a mida del territori”.