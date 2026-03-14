TRIBUNALS
Porten la Paeria davant el jutge per filtracions de gasoil sota els vells blocs del Seminari
Una botiga de roba del carrer Major va haver de tancar diversos dies a causa de les pudors
L’arrendatària del local comercial situat al carrer Major 28, una coneguda franquícia de roba, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’ajuntament per les pèrdues econòmiques que denuncia haver patit arran de les filtracions de gasoil d’un vell dipòsit soterrat al solar municipal dels antics blocs del Seminari, contigu a l’edifici afectat. La denunciant, Laura Bonaque, reclama els 12.000 euros que estima que ha perdut a l’haver de tancar la botiga diversos dies per la forta olor del combustible, encara que explica que “són els danys mínims que he pogut objectivar, però l’últim any i mig d’afectacions he perdut un 10% de clients”.
Les filtracions i les conseqüents pudors van començar “de sobte” el 31 d’octubre del 2024, assenyala Bonaque. No va poder obrir durant uns sis dies “crítics” de novembre i desembre, mesos clau per al sector. A més, les empleades van patir problemes de salut. “Una d’elles és asmàtica i va haver d’acudir a Urgències”, va lamentar.
Després de sis mesos sense resposta de la Paeria a una primera instància en la qual li va sol·licitar reparar els danys, l’afectada va enviar un segon escrit per exhaurir la via administrativa. La companyia d’assegurances de l’ajuntament va respondre admetent els danys causats, però dient que “el que no he venut un dia ho pot vendre un altre”, en paraules de Benaque, ja que els seus productes no són peribles. Ho considera “inacceptable”, per la qual cosa va recórrer a la via judicial. Té una vista prevista a l’abril.
Malgrat que l’empresa B.Biosca, contractada per la Paeria, continua treballant en la resolució del problema i “estan mostrant professionalitat”, la fuga de gasoil i la seua olor persisteixen intermitentment, en menor mesura des de l’agost passat. L’arrendatària lamenta, a més, la “falta de suport” de l’administració.