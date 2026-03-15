Assemblea de docents per preparar les mobilitzacions a Lleida i Barcelona
Desenes de docents van participar ahir en una assemblea a Alcoletge per preparar les vagues i mobilitzacions de la propera setmana per reclamar millors condicions salarials i laborals. Les mobilitzacions a la demarcació de Lleida es concentraran el dimecres dia 18 i hi haurà protestes tant al pla com a les comarques de muntanya. A la capital hi ha prevista una concentració a les 7.00 hores al pàrquing de l’institut Joan Oró per dirigir-se a l’autovia, que pretenen tallar a les 7.30 hores amb el suport de Revolta Pagesa a l’altura d’Alcarràs i a les 12.00 iniciaran una marxa lenta de tornada cap a Lleida, on hi haurà manifestació a les 12.30 hores.
A la Seu d’Urgell a les 10.30 hi haurà una cassolada i una manifestació a les 12.30. També preveuen tallar l’N-230 a les Bordes. Divendres està prevista una gran protesta a Barcelona i els sindicats han anunciat un autobús des de Lleida amb parades a Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Igualada.
D’altra banda, centenars de persones es van concentrar ahir a Barcelona per reclamar una reducció de les ràtios i menys precarietat a l’etapa dels 0 als 3 anys. Van corejar consignes com Som educació, no som guarderia. La manifestació va ser organitzada per la Plataforma 0-3.