ENTITATS
Assemblea general de l’Associació d’Abastaments d’Aigua a Lleida
L’Associació d’Abastaments d’Aigua (AAA) va celebrar ahir una assemblea general ordinària per definir les seues línies d’actuació d’aquest any. La reunió es va fer a la depuradora de Lleida i es va acordar crear jornades sectorials i desenvolupar el programa d’acreditacions professionals per als treballadors d’empreses associades per “consolidar el coneixement tècnic, millorar la seua qualificació professional i difondre les bones pràctiques”.