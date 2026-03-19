Neveres intel·ligents per portar mostres biològiques a l’Arnau
L’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida ha començat a desplegar les noves neveres intel·ligents amb monitoratge digital, una eina que permet millorar el control de qualitat de les mostres biològiques que es transporten diàriament des dels CAP fins al laboratori clínic de l’hospital Arnau de Vilanova. A tot Catalunya es repartiran un total de 1.232 neveres, de les quals 198 han estat adquirides per la Gerència d’Atenció Primària i la Comunitat (GAPiC) de Lleida.