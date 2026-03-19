Nou operadores ja s’han traslladat a la la nova estació de busos de Lleida i la resta ho faran el dia 7 d’abril
Aquesta setmana s’han incorporat Morell, Sàlvia, Marfina Bus, Hife, Eix Bus i Monbus i a l’abril ho faran Gamon, Avanza, Lax i les internacionals. Confusió entre els usuaris per la falta d’informació
La nova estació d’autobusos ja està a més del 50% de la seua operativitat després que aquesta setmana comencessin a donar servei des d’allà sis noves companyies, que s’han afegit a les tres amb les quals es va inaugurar. Segons van informar des del departament de Territori, a començaments d’aquesta setmana es van incorporar Autocars Morell, Autocars Sàlvia, Marfina Bus, Hife i Eix Bus, mentre que ahir ho va fer Monbus. Fins ara aquestes operadores feien els trajectes utilitzant com a base el baixador del carrer Saracíbar, però ara s’han afegit a Alsa, Solé Seró i Autocars del Pla, les tres empreses amb les quals es va estrenar la terminal el 2 de març.
Val a recordar que la Generalitat ja preveia que la nova estació tingués un inici de l’activitat suau que augmentaria de forma progressiva i que totes les operadores es traslladarien de Saracíbar a Príncep de Viana entre març i abril. Actualment, al vell baixador operen dos empreses que, juntament amb Alsa, són les que més serveis i viatgers tenen: Miguel Gamon i Avanza. Sobre això, Territori va informar que aquestes dos, així com Lax i les operadores internacionals, es traslladaran a la nova estació a partir del 7 d’abril. La previsió és que, aquell dia, el vell baixador de Saracíbar tancarà de forma definitiva.
Sobre la incorporació de les noves operadores, diversos viatgers es van queixar ahir per la falta d’informació del trasllat de Saracíbar a la nova estació. “És una mica caòtic, només han posat cartells en els quals falten companyies”, va admetre un empleat de l’estació.
Paral·lelament, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida informa en la seua pàgina web que diverses expedicions d’Alsa-Alsina Graells efectuen parada urbana al número 3 de l’avinguda de l’Estudi General, al costat del campus de Cappont. Una reclamació que van fer molts estudiants al queixar-se de la distància de la zona universitària de la nova terminal. Les línies que hi paren són les que connecten Lleida amb Menàrguens, Agramunt-Cervera, Miralcamp, les Borges Blanques, Bovera, Almatret, la Farga de Moles i la Passarel·la-València d’Àneu. D’altra banda, la línia a Barbens i la de Juncosa fan parada al número 2 de l’avinguda Alacant i a l’avinguda Madrid a l’altura de Cavallers, respectivament.
