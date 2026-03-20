Cau una trama de compravenda fraudulenta de vehicles de luxe amb un detingut a Lleida
L'operatiu policial ha arrestat un total de 30 persones
Captaven persones vulnerables per cedir la seua fotografia per als documents falsificats
La Policia Nacional ha detingut 30 persones, una de les quals a Lleida, pertanyents a una organització criminal dedicada, presumptament, a l’adquisició de vehicles d’alta gamma mitjançant finançaments obtinguts amb identitats usurpades i documentació falsificada. Posteriorment, els turismes eren traslladats a diferents països europeus on eren venuts a un cost menor que el de mercat. La investigació es va iniciar a començaments de l’any passat arran de rebre la denúncia d’una financera que havia detectat irregularitats. L’organització estava dirigida per una parella establerta a la Comunitat de Madrid.
L’home s’encarregava de la part operativa i de la captació de persones vulnerables, moltes de les quals en situació d’indigència o amb problemes d’addicció a les drogues. Els oferien 1.000 euros a canvi de col·laborar amb la trama, facilitant la seua fotografia per fer documents falsificats i posterior recollida dels vehicles als concessionaris. Als documents apareixien les dades personals de terceres persones les identitats de les quals havien estat usurpades.
La dona, considerada la principal responsable de l’entramat, dirigia l’operativa criminal i donava instruccions sobre com actuar i què manifestar en cas que es detectés la falsedat en la documentació. Al seu domicili, la parella tenia un laboratori propi i accedien a diverses bases de dades per obtenir informació i documents.
Els vehicles eren traslladats a diferents països europeus com França, Alemanya o Romania, on els venien a un preu inferior al de mercat. L’operatiu ha permès recuperar 28 vehicles d’alta gamma valorats en 1.260.000 euros. De les 30 detencions, 23 es van portar a terme a Madrid i la resta a Lleida, França, Albacete, Plasència i Guadalajara.