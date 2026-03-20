SANITAT
El preu d'acompanyar una persona ingressada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida: menjar, televisió, pàrquing i hotel
Entre l’aparcament de l’hospital, dinar i sopar al bar del centre i la televisió de l’habitació. En el cas de ser d’una població allunyada i haver de pernoctar en un hotel, la despesa supera els 130 €
Acompanyar les persones que han d’estar ingressades a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida té un preu, i no és precisament barat, sobretot en el cas de ser de fora de la capital i haver de passar el dia a l’hospital. Començant per l’aparcament subterrani, on estacionar un dia costa 17,20 euros (una setmana, 68,78, segons el web de l’equipament). Intentar aparcar als carrers del voltant sense zona blava és gairebé missió impossible i no és una opció en cas de tenir problemes de mobilitat.
A aquesta despesa cal sumar l’esmorzar al bar de l’hospital (6 euros per un cafè amb llet i un entrepà), dinar i sopar (el menú en val 12,35) i algun cafè a la màquina de vending (1,45). A més, veure la televisió a l’habitació costa 4,5 euros al dia (12 euros per tres dies i 25 per una setmana). En total, una mitjana d’uns 50 euros al dia, als quals cal afegir eventualment la pernoctació en un hotel, en el cas de ser d’una població allunyada i no tenir alternativa. Els dos més pròxims a l’Arnau publicitaven ahir preus de 75 i 85 euros per a la nit de dilluns en una habitació doble.
La familiar d’una persona que va estar ingressada explica que va pagar 16,5 euros per aparcar de les tres a les nou de la nit i que va optar per comprar en un supermercat proper una barra de pa i tonyina per menjar entrepans a l’habitació.
Veu necessari tarifes més reduïdes al pàrquing, conveni amb els hotels i una habitació amb dutxa per a familiars d’ingressats que siguin de fora. Reivindica que la presència d’acompanyants forma part del procés de recuperació dels malalts, especialment per a gent gran, vulnerables o en ingressos llargs, i ajuda en la comunicació amb el personal sanitari.
Demanen un espai amb dutxa per a familiars
Persones que han exercit d’acompanyants de malalts ingressats a l’hospital sol·liciten adequar una habitació amb dutxa a disposició dels familiars. També proposen convenis amb els hotels i reduir tarifes a l’aparcament.
Un centenar de futurs residents en una jornada de portes obertes
L’Arnau de Vilanova, l’Hospital Santa Maria i l’Atenció Primària van celebrar ahir jornada de portes obertes per promocionar la formació sanitària especialitzada que s’imparteix a Lleida. Els dos hospitals ofereixen un total de 66 places de 34 especialitats i la Primària, 26, de les quals 16 de Medicina Familiar i Comunitària i 10 d’Infermeria.Hi van participar més d’un centenar d’interessats, procedents de diferents punts de Catalunya i de la resta de l’Estat.
Després d’un acte de benvinguda a la sala d’actes de l’Arnau, hi va haver una visita guiada per alguns serveis dels centres i els seus coordinadors van aclarir els dubtes dels futurs residents per ajudar-los a triar especialitat.Sota el lema Jo trio Lleida, la campanya per atreure residents s’ha difós a través de les xarxes socials i s’han organitzat també altres edicions de portes obertes.