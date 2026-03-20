El Govern veu marge per dialogar amb els docents, però defensa l’acord “ambiciós i valent” amb CCOO i UGT
Romero admet que els recursos “són els que són” i xifra en 510 milions la inversió en aquest àmbit
La consellera d’Economia, Alícia Romero, veu marge per dialogar amb els docents en vaga, tot i que ha defensat l’acord “ambiciós i valent” assolit amb CCOO i UGT per millorar les condicions del professorat. En una entrevista a TV3, ha assegurat que el Govern manté la voluntat de “seure, dialogar i parlar” per ampliar els consensos en un context de mobilitzacions al sector. Romero ha admès que les millores podrien ser més àmplies, però ha subratllat que “els recursos són els que són” i que l’executiu està condicionat per les regles de despesa. En aquest sentit, ha xifrat en 510 milions d’euros la inversió feta en els darrers anys per millorar les condicions del professorat.