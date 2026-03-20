L’edifici de l’antic Tapas Bus de Lleida, a la venda per 289.500 €
Ubicat a Ciutat Jardí, reprodueix la imatge de bus anglès. Una immobiliària planteja que es pot convertir en habitatge
L’edifici que allotjava el singular restaurant Tapas Bus, que reprodueix la imatge del clàssic autobús anglès roig de dos plantes i un edifici britànic més conservador, és a la venda per 289.500 euros, segons publicita a les xarxes una empresa immobiliària, així com algun portal del sector.
Està ubicat al número 36 del carrer Enric Farreny, a Ciutat Jardí, va ser construït el 1995 i actualment no té activitat. De fet, està tancat des de fa temps i fa cinc anys ja va ser posat al mercat, llavors per 400.000 euros.
La immobiliària detalla que es troba en una parcel·la de 378,70 metres quadrats i que té una superfície construïda de 113,61 m2 a la planta baixa, 156,54 m2 a la primera planta i 357,74 m2 en un semisoterrani. Així mateix, destaca que es tracta d’un “actiu únic” amb un “alt potencial” i que és “ideal per a inversors i operadors que busquin desenvolupar un “potencial diferencial”.
Múltiples usos
En aquest sentit, apunta que l’antic restaurant ofereix l’oportunitat d’una “redefinició integral” de l’immoble amb l’objectiu d’adaptar-lo a múltiples usos permesos per la normativa. Cita els d’habitatge unifamiliar, residencial especial, petit comerç, oficines, serveis tecnològics, esportiu, educatiu, sanitari, religiós i publicoadministratiu.
Per exemple, indica que es podria transformar en “un habitatge unifamiliar exclusiu, aprofitant la seua amplitud i distribució, i destinant espais independents, com la part en forma d’autobús, a serveis complementaris, despatx professional, zona de lleure o espai polivalent”. En un portal immobiliari es publicita directament com a “casa o xalet amb terrassa”, amb un total de vuit habitacions i terrassa.