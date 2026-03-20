SEGRE

HABITATGE

L’edifici de l’antic Tapas Bus de Lleida, a la venda per 289.500 €

Ubicat a Ciutat Jardí, reprodueix la imatge de bus anglès. Una immobiliària planteja que es pot convertir en habitatge

L'edifici de l'antic restaurant Tapas Bus, ubicat al carrer Enric Farreny. - JORDI ECHEVARRIA

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’edifici que allotjava el singular restaurant Tapas Bus, que reprodueix la imatge del clàssic autobús anglès roig de dos plantes i un edifici britànic més conservador, és a la venda per 289.500 euros, segons publicita a les xarxes una empresa immobiliària, així com algun portal del sector.

Està ubicat al número 36 del carrer Enric Farreny, a Ciutat Jardí, va ser construït el 1995 i actualment no té activitat. De fet, està tancat des de fa temps i fa cinc anys ja va ser posat al mercat, llavors per 400.000 euros.

La immobiliària detalla que es troba en una parcel·la de 378,70 metres quadrats i que té una superfície construïda de 113,61 m2 a la planta baixa, 156,54 m2 a la primera planta i 357,74 m2 en un semisoterrani. Així mateix, destaca que es tracta d’un “actiu únic” amb un “alt potencial” i que és “ideal per a inversors i operadors que busquin desenvolupar un “potencial diferencial”.

Múltiples usos

En aquest sentit, apunta que l’antic restaurant ofereix l’oportunitat d’una “redefinició integral” de l’immoble amb l’objectiu d’adaptar-lo a múltiples usos permesos per la normativa. Cita els d’habitatge unifamiliar, residencial especial, petit comerç, oficines, serveis tecnològics, esportiu, educatiu, sanitari, religiós i publicoadministratiu.

Per exemple, indica que es podria transformar en “un habitatge unifamiliar exclusiu, aprofitant la seua amplitud i distribució, i destinant espais independents, com la part en forma d’autobús, a serveis complementaris, despatx professional, zona de lleure o espai polivalent”. En un portal immobiliari es publicita directament com a “casa o xalet amb terrassa”, amb un total de vuit habitacions i terrassa.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking