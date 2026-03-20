La Paeria pagarà ara 203.826 € en factures de llum i gas de fa un any
Corresponen al consum de finals de 2024 i principis de 2025. En total deu 788.873,07 euros de despeses que no tenien partides assignades o que es van esgotar
L’ajuntament té previst pagar ara desenes de factures de llum i gas pendents del 2025 i fins i tot del 2024 valorades en 203.826,57 euros. Uns pagaments que en el seu moment no es van abonar i que formen part del paquet de reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquest any, l’import total del qual ascendeix a 788.873,07 euros, i l’aprovació del qual es debatrà avui a la comissió de Bon Govern. Si els grups ho aproven, es portarà al ple de la setmana vinent per a l’aprovació definitiva. El reconeixement de crèdit són factures no pagades a l’haver-se esgotat la partida corresponent o per no tenir una assignació concreta, i altres anys superava de llarg el milió d’euros.
Les 23 factures per subministraments pendents es deuen a Endesa i 181.406,34 euros són per llum i 22.420,23 euros, de gas. Els imports són molt variats, però entre els més elevats figuren els 76.793,38 euros pel subministrament elèctric del pavelló Barris Nord entre setembre del 2024 i gener del 2025; 40.504,86 euros de gas de diferents centres educatius entre l’1 i el 31 de gener de l’any passat; o 14.533,5 € pel subministrament elèctric del local situat al número 59 de Torres de Sanui entre l’octubre del 2024 i principis de gener del 2025.
A més de la llum i el gas, les factures pendents de pagament incloses en el paquet reconeixement de crèdit són de partides molt variades.
D’una banda hi ha dos pagaments de 5.889,07 euros per l’emissió del videomàping a la façana de la Paeria per la campanya de Nadal, un servei de càtering per la trobada de la Paeria amb els seus ambaixadors per 1.508,10 euros o l’elaboració de pins commemoratius per aquest mateix esdeveniment per 1.149,50 €.
També hi ha imports irrisoris inclosos, com per exemple de 29 euros per un dinar de l’àrea de Promoció de la Ciutat a l’hotel Zenit o de 17 euros per l’ús d’un faristol a l’inici del curs escolar.
En la comissió també es votarà la liquidació del pressupost del 2025, en el qual el consistori va deixar 5,29 milions d’euros en obligacions pressupostàries pendents de pagar. Per contra, l’ajuntament té més de 45,764 milions d’euros pendents de cobrament.