Queixes del servei de menjador de l’escola Camps Elisis
El centre ha creat una comissió amb l’empresa, Consell i famílies per solucionar aquesta situació
Famílies usuàries del servei de menjador de l’escola Camps Elisis han expressat les seues queixes pel tracte a l’alumnat, la gestió de les incidències i la neteja per part dels monitors. Una portaveu va detallar que una de les principals inquietuds de les famílies és que aquests treballadors, que formen part d’un servei externalitzat gestionat per l’empresa Comertel, tenen comportaments “inadequats en el tracte cap als nens i nenes”.
Posen com a exemple que els menors “se senten pressionats o tractats de forma poc respectuosa” pels monitors i que, quan han patit contratemps, no els han prestat “l’atenció adequada ni s’ha informat les famílies de forma clara i en temps oportú”. “Creiem que hi ha mala praxi per part dels monitors en el tracte, l’atenció als nens i que després no informen docents i famílies, i això ens preocupa”, va afegir la portaveu.
El director del centre, Xavier Gimó, va confirmar que han rebut queixes per la prestació d’aquest servei i que han creat una comissió amb el centre, el Consell Comarcal, les famílies i l’empresa per solucionar aquesta situació. “Estem treballant conjuntament amb el Consell i l’empresa per solucionar-ho”, va remarcar Gimó. Aquest diari va intentar contactar ahir amb Comertel per conèixer la seua versió dels fets, però no va rebre resposta.