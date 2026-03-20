Tallats tres trams de l’Eix Transversal entre Vic i Gurb per la vaga de docents
A Barcelona es manté el tall en l’avinguda Diagonal || Sis autocars de docents de Lleida i dos del Pirineu per a la manifestació a la capital catalana
Tres trams de la C-25, coneguda com a Eix Transversal, entre Vic i Gurb (Barcelona) estan tallats per la cinquena jornada de vaga dels docents aquest divendres cap a les 7.50 hores.
També han tallat la C-17 en Malla i entre Gurb i les Masies de Voltregà i la C-25 entre Manresa i Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Encara segueix tallada la C-32 entre Esplugues de Barcelona i la capital catalana i els altres accessos a la ciutat estan reoberts a excepció del tall a l’avinguda Diagonal en ambdós sentits a l’altura de la Zona Universitària.
Sis autocars de docents de Lleida i dos del Pirineu
Tres dels sindicats convocants de les vagues docents d’aquesta setmana, USTEC- STEs, CGT i Aspepc-Scs, han contractat vuit autocars per desplaçar-se avui fins a Barcelona per participar en la manifestació de personal educatiu de tot Catalunya per reclamar millores salarials i laborals. Des de la ciutat de Lleida en partiran cinc de l’esplanada del Camp d’Esports i un des del Barris Nord, que paren també a Mollerussa, Tàrrega, Cervera i Igualada. De les comarques del Pirineu sortiran dos autocars, un de la Seu d’Urgell i un altre de la Pobla de Segur, que tindrà parades a Tremp i Balaguer. A més, els sindicats esperen molts desplaçaments de professorat en cotxes particulars. Així mateix, ahir hi va haver vaga docent a Girona, el Maresme i el Vallès, que Educació va xifrar en un 34,81%, i els sindicats van elevar al 70%. També hi va haver talls de carreteres, en les quals van participar també sanitaris. Avui la vaga serà a tot Catalunya i s’hi sumen també els estudiants, el personal d’administració i serveis dels centres i el Col·legi d’Educadors Socials.