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Incendi a Lleida: dues persones ferides en un foc a la cuina d'un pis

Els Bombers han extingit les flames a la quarta planta d'un edifici al carrer Cristòfol Boleda durant la matinada d'aquest dimarts

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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Un incendi en una cuina d'un pis al carrer Cristòfol Boleda de Lleida ha deixat dues persones ferides durant la matinada d'aquest dimarts. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 02.07 hores a través del telèfon d'emergències 112 i han desplaçat dues dotacions fins al lloc dels fets.

L'incendi s'ha originat a la cuina d'un habitatge ubicat a la quarta planta de l'edifici. Els efectius dels Bombers han extingit el foc i han procedit a ventilar l'immoble per evacuar el fum acumulat. Les flames han afectat únicament aquest pis, sense que s'hagin produït danys estructurals a la resta de l'edifici.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès al lloc dos homes que han estat traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Segons fonts sanitàries, tots dos ferits presenten un estat lleu i no han requerit atenció urgent més enllà de l'observació mèdica. Per aquesta intervenció, el SEM ha activat dues ambulàncies que han participat en l'operatiu d'atenció i evacuació dels afectats.

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