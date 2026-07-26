Incendi a Lleida: dues persones ferides en un foc a la cuina d'un pis
Els Bombers han extingit les flames a la quarta planta d'un edifici al carrer Cristòfol Boleda durant la matinada d'aquest dimarts
Un incendi en una cuina d'un pis al carrer Cristòfol Boleda de Lleida ha deixat dues persones ferides durant la matinada d'aquest dimarts. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 02.07 hores a través del telèfon d'emergències 112 i han desplaçat dues dotacions fins al lloc dels fets.
L'incendi s'ha originat a la cuina d'un habitatge ubicat a la quarta planta de l'edifici. Els efectius dels Bombers han extingit el foc i han procedit a ventilar l'immoble per evacuar el fum acumulat. Les flames han afectat únicament aquest pis, sense que s'hagin produït danys estructurals a la resta de l'edifici.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès al lloc dos homes que han estat traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Segons fonts sanitàries, tots dos ferits presenten un estat lleu i no han requerit atenció urgent més enllà de l'observació mèdica. Per aquesta intervenció, el SEM ha activat dues ambulàncies que han participat en l'operatiu d'atenció i evacuació dels afectats.