URBANISME
Avancen les obres per fer els fonaments del centre comercial Promenade a Torre Salses de Lleida
Forma part, juntament amb el moviment de terres, dels treballs de la fase 1 del projecte
Les obres del centre comercial Shopping Promenade Lleida al sector de Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, ja fa més d’un mes i mig que estan en marxa i ja es perceben avenços destacables com l’adequament de terres i la construcció dels futurs fonaments del complex, que tindrà 56.000 metres quadrats. Els treballs van començar oficialment l’1 de juny, costaran 145 milions d’euros i la previsió és que estiguin acabats a finals del 2027.
La primera fase de les obres consisteix en el moviment de terres i la construcció de fonaments, tasques que ja estan molt avançades. Després es procedirà a aixecar l’estructura dels seus edificis, i finalment es portarà a terme la urbanització de l’entorn, la creació de zones d’aparcament, el desenvolupament de 20.000 metres quadrats de zones verdes als voltants i la plantació d’un miler d’arbres. Les obres les desenvolupa a terme la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo, Sorigué i Dragados.
Els impulsors del complex són la firma madrilenya Eurofund i la francesa Frey, i aquest serà el primer centre comercial de la ciutat. Esperen que generi 400 llocs de treball directes i atregui entre 5 i 6 milions de visitants a l’any. La tramitació s’ha allargat més d’una dècada i al setembre la Paeria hi va atorgar la llicència d’obres. Els promotors també han de finançar les obres per desdoblar i ampliar el vial Víctor Torres per unir Torre Salses amb el centre de la ciutat.