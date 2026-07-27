Dos menors detinguts per robar i conduir una motocicleta a Lleida
Els presumptes autors, de 15 i 16 anys, l'haurien tirat a terra en ser sorpresos per un agent de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dos menors el passat divendres 24 de juliol a la nit com a presumptes autors de robatori o furt, conduir sense permís i danys.
Els joves, de 15 i 16 anys, haurien robat una motocicleta i l'haurien conduït tot i no disposar de permís o llicència. En ser sorpresos per un agent a la partida de Pla de Lleida, haurien llençat a terra el vehicle. Van ser detinguts a les 21:29 com a presumptes autors dels delictes de robatori o furt d’ús de vehicle, conduir sense haver obtingut mai permís o llicència i danys.