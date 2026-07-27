Lleida viu l’estiu més mortífer per calor amb 46 morts en cinc setmanes
La mortaldat supera en aquest període la de qualsevol estació completa a la sèrie
La calor d’aquest estiu és la més mortífera des que hi ha dades a la província de Lleida, on des del 22 de juny han mort 46 persones per les elevades temperatures. Es tracta, en cinc setmanes, del registre més alt per a un estiu complet (tretze setmanes) des que el 2015 van començar a recollir-se aquestes dades, només igualat pel del 2019.
La demarcació de Lleida passa l’estiu més mortífer pels efectes de les altes temperatures des que hi ha dades: les 39 persones mortes en les primeres quatre setmanes de l’estació dupliquen els registres de més mortalitat per aquesta causa i en aquest mateix període, que van ser els del 2022, 2019 i 2015 amb, respectivament, 17, 23 i 20 morts atribuïbles a la intensitat de la calor.
I a més, aquest ja és l’estiu amb més incidència de les altes temperatures des que fa poc més d’una dècada l’Instituto de Salud Carlos III va començar les seues estimacions: els 39 morts en les quatre primeres setmanes de l’estació i els 7 registrats a la cinquena, que és la que va acabar ahir, ja superen amb escreix els 40 morts com a conseqüència de la intensitat de la calor de les 13 setmanes de l’estiu del 2019, que és el de més mortaldat fins avui. Les xifres procedeixen del Sistema MoMo (Monitoratge de la Mortalitat) que gestiona l’Instituto de Salud Carlos III, que mostren un increment dels morts per les altes temperatures en els últims anys, en els quals s’estan intensificant els efectes de l’escalfament global.
La mitjana de morts atribuïble a les altes temperatures en els estius lleidatans és de 26, una xifra que només es va superar en dos ocasions en el període 2015-2020 i de la qual, al contrari, només ha baixat en dos més a partir de llavors.
També resulta cridanera la comparació de les mitjanes de cadascun d’aquests dos subperíodes: 24 morts per any entre 2015 i 2020 i 28 de 2021 a 2021, que s’eleven a 30 si s’inclou l’estiu del 2026, del qual falten vuit setmanes per transcórrer.
Aquestes dades, que situen l’augment de les temperatures i les possibilitats de reduir-ne els efectes com un problema emergent de salut pública, resulten indiciaris d’una intensificació dels efectes de l’escalfament global, en sintonia amb les observacions que els climatòlegs van difonent en els últims anys.
Els efectes de l’escalfament també es deixen notar en altres àrees com la gestió forestal i l’agronomia, els especialistes de la qual fa temps que alerten que s’està accelerant el canvi de condicions del medi, i que això genera un risc més gran d’incendis forestals i un augment de les necessitats hídriques dels cultius en les explotacions agràries.
Més impacte en la dona en gairebé totes les franges
Passa en el grup dels més grans de 65 anys i en el subgrup dels qui passen dels 85, i resulta fins i tot superior en el dels morts d’entre 45 i 64 anys. La longevitat més gran de les dones fa que la seua presència sigui més gran en aquestes franges d’edat, tot i que no en una proporció similar a la que es dona en l’impacte de les elevades temperatures en la mortalitat.
Segons les dades del cens que publica l’INE (Institut Nacional d’Estadística), la relació és de 65%/35% a partir dels 85 anys (10.038/5.261), però cau al 59%/41% entre els qui superen els 75 anys (27.226/18.681) i baixa al 55%/45% (50.641/41.506) en el conjunt dels majors de 65 anys.
Així, el factor del pes demogràfic per gènere no acaba de casar amb el dels efectes de la calor en aquesta mateixa variable. Es tracta, d’altra banda, de morts causades per l’agreujament de patologies existents i gairebé mai de quadres traumàtics.