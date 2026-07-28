SANITAT
Escolars de Lleida ensenyaran a famílies i veïns com fer una reanimació
Ho aprenen a classe amb sanitaris i ara ho divulgaran en el seu entorn. Salut finança 21 projectes comunitaris dels CAP, entre els quals tres de centres lleidatans
Més de 800 alumnes de Primària i Secundària de la capital tindran l’oportunitat d’ensenyar a la població com portar a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), imprescindibles per salvar la vida d’algú que estigui tenint una aturada respiratòria. “És un greu problema de salut mundial, amb una incidència anual d’uns 350.000 casos a Europa. Els primers dos minuts són fonamentals i a Catalunya només s’inicien reanimacions en el 39% dels casos abans de l’arribada dels serveis d’emergències”, explica la coordinadora de Salut Comunitària de l’Atenció Primària de Lleida, Alícia Màrquez Vidal.
Celebra que el projecte Joves Salvant Vides, amb el qual pretenen millorar el desconeixement de gran part de la població sobre les tècniques d’RCP, és un dels vint-i-un que el departament de Salut finançarà per millorar la salut comunitària a Catalunya.
El projecte va tenir el seu origen fa diversos anys en el servei d’Urgències de l’Arnau de Vilanova, els professionals del qual es dirigeixen als centres educatius per ensenyar les maniobres d’RCP als alumnes. El 2024 s’hi van incorporar els set CAP de la ciutat, amb activitats de promoció de la salut i detecció precoç de problemes.
“A partir dels 10-12 anys ja es poden aconseguir compressions toràciques efectives i ventilacions correctes en maniquins”, explica Màrquez Vidal, que assenyala que el principal objectiu és que els nens i joves “es converteixin en agents multiplicadors i, inicialment, ensenyin les maniobres al seu nucli més proper, ja que el 76% de les aturades respiratòries ocorren a la llar”.
Més endavant, es preveu obrir els tallers perquè els escolars puguin impartir cursos d’RCP –al costat de professionals de Salut– a la ciutadania en diferents espais, esdeveniments i activitats que se celebrin a la ciutat. El projecte és conjunt entre la Paeria, els departaments de Salut i Educació i la Universitat de Lleida (UdL).
El departament de Salut va anunciar ahir els 21 projectes d’acció comunitària liderats per equips d’Atenció Primària que costejarà, dels quals tres són de CAP lleidatans. Cada un rebrà una dotació de 12.500 euros.
Va començar el 2024 al Museu Morera, on s’han portat a terme sessions de visionament d’obres amb què “es construeixen narratives orientades a diferents aspectes de l’alimentació”, explica Màrquez Vidal. A partir de l’octubre, amb el finançament del departament, s’espera “obrir l’itinerari de forma virtual o a través d’audioguies al museu, perquè no s’hagi de cenyir a un nombre determinat de sessions amb una capacitat limitada d’aforament”, afirma.