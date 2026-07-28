Un incunable imprès a Lleida sobre el 1485 passa a ser la peça més antiga de la biblioteca de l'IEI
L'obra és un tractat de filosofia medieval i passa a ser el sisè exemplar documentat d'aquesta edició del segle XV
L'incunable Philosophia pauperum, imprès a la ciutat l'any 1485 pel tipògraf Enric Botel, passa a ser la peça més antiga de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). La donació, que suposa un reforç del fons patrimonial del centre, s'ha dut a terme aquest dimarts al matí entre el president de la Diputació de Lleida i de l'IEI, Joan Talarn, i els besnebots del bibliòfil Ramon Areny Batlle, el qual tenia aquesta obra.
El llegat del bibliòfil és un dels fons patrimonials més importants de la biblioteca de l'IEI, ja que reuneix més de 5.000 volums impresos s Lleida des de l'inici de la impremta fins al segle passat. La peça no formava part del llegat, però la família d'Areny va considerar que era patrimoni i van decidir cedir-la.
L'obra passarà per un procés de catalogació i descripció per poder-la posar a disposició dels usuaris. Talarn ha comunicat que es digitalitzarà i que es podrà consultar a través d'internet mentre que l'original es conserva en condicions específiques de preservació i seguretat.
Sobre l'incunable
El llibre es va crear al segle XV en els primers anys de la impremta, per això se'n diu incunable. L'han datat cap al 1485 per les seues característiques tipogràfiques típiques dels tipus mòbils que emprava Botel, però l'obra no inclou cap data d'impressió.
Philosophia pauperum és un tractat escrit en llatí de filosofia medieval atribuït tradicionalment a Albert Magne i destinat a l'ensenyament universitari de la filosofia aristotèlica.
Fins al moment només estaven documentats cinc exemplars originals d'aquesta mateixa edició, quatre es troben a l'estat espanyol mentre que un cinquè és a Itàlia. L'obra que incorpora l'IEI és el sisè exemplar d'aquest incunable.