TRÀNSIT
Lleida registra un accident cada dos dies amb un patinet implicat, amb un mort envestit per un menor que va fugir
Fins al juny se’n van comptabilitzar 79, la mateixa xifra que sumen atropellaments, 50, i sinistres amb ciclistes, 29. Hi va haver un mort, envestit per un menor que va fugir
La ciutat de Lleida va registrar un total de 79 accidents amb patinets elèctrics implicats en el primer semestre de l’any, la qual cosa implica una mitjana de gairebé un sinistre cada dos dies, segons les dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra similar a la que hi va haver en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van registrar 84, un 5,95% menys.
L’augment d’usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) ha suposat en els últims anys un increment exponencial del número dels sinistres amb patinets implicats. De fet, en els primers sis mesos del 2026 hi va haver més accidents on un dels afectats era un usuari de patinet que atropellaments (n’hi va haver 50) i amb ciclistes (29).
Els atropellaments han disminuït un 26,5%, de 68 a 50, i els accidents amb ciclistes han passat de 40 a 29, un 27,5% menys. És a dir, els sinistres amb vianants i ciclistes implicats sumen en el seu conjunt el mateix número que el dels VMP.
Balanç
En el global de sinistres a Lleida, en el primer semestre del 2026 es van registrar un total de 1.280, un 11,21% més que en el mateix període de l’any anterior, quan van ser 1.151. Són 129 més i una mitjana de set accidents per dia.
Aquest any també cal lamentar la mort d’un usuari de patinet elèctric. Va ser la tarda del 23 de juny al Camí de Cunillàs, a l’Horta, quan un vehicle va atropellar un home que anava en patinet i va fugir, com va avançar SEGRE.
Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec del cas a l’haver-se registrat en zona interurbana (si s’hagués produït a la zona urbana, la competència hauria estat de la Urbana) i van detenir hores després un adolescent de 17 anys com a presumpte autor.
Suposadament el menor conduïa un cotxe i va fugir després d’atropellar l’usuari, de 35 anys. Va ser arrestat pels delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
L’aplicació de la normativa dispara les denúncies i els decomissos de VMP
Això ha causat que en els últims mesos s’hagin disparat les sancions i el decomís de VMP a les comarques de Lleida. Per exemple, la Guàrdia Urbana va fer una campanya de controls a mitjans de maig i en només un setmana va decomissar 95 patinets elèctrics, 15 per falta de l’assegurança obligatòria i 80 per no estar inscrits en el Registre Nacional de Vehicles.
La Policia Local de Mollerussa ha interposat 99 denúncies i n’ha immobilitzat 33 des de l’abril (vegeu SEGRE de dissabte). Balaguer i la Seu d’Urgell són altres localitats amb sancions i decomisos.