Lleida tornarà a ser capital de l’hamburguesa, aquest cop, tematitzada
The Champions Burger torna al recinte de les Firetes del 5 al 16 d’agost
Lleida tornarà a convertir- se aquest estiu en la capital de les hamburgueses gurmet de la mà del certamen The Champions Burger, que torna al recinte de les Firetes del 5 al 16 d’agost.
En aquesta ocasió, l’esdeveniment gastronòmic comptarà amb una temàtica inspirada en el futbol americà, sota el títol The Big Game, i la participació de divuit restaurants que competiran per emportar-se el títol de Millor hamburguesa.
Repetirà El Surtidor On Fire, que l’any passat va aconseguir el títol de “favorit local” a la ciutat, i ara presenta una hamburguesa titulada Imperial Wagyu. El certamen obrirà les portes el 5 d’agost a les 19.00 hores.