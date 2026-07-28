EDUCACIÓ
Niubó suggereix que les proves PISA no són vàlides per una “confusió” dels centres
Apunta que el fet que es fessin en dates similars a les de 4t d’ESO va poder provocar que s’apliqués la mateixa xifra d’exempció. Encara que matisa que “en cap cas no era responsabilitat seua”
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va comparèixer ahir al Parlament per donar explicacions per l’error en la selecció d’alumnes que van fer les proves PISA, una badada que comportarà que els resultats no siguin comparables amb els d’altres anys ni amb altres països fins al setembre del 2029. En la seua intervenció, va dir que la principal hipòtesi que sondegen per explicar-ho va ser que coincidissin les proves PISA amb les de quart d’ESO. Va apuntar a una suposada “confusió” dels centres educatius, encara que després va matisar que “en cap cas” els atribuïa la responsabilitat de l’error.
Concretament, Niubó va assenyalar que el 23,2% dels alumnes exempts de participar en les proves PISA és similar al percentatge d’estudiants que no van participar en les proves de final de l’ESO el 2025. Aquestes últimes es van portar a terme els dies 10 i 11 de maig, i les de PISA del 31 de març al 16 de maig. “La similitud dels percentatges, unit al fet que es tractava dels mateixos centres, permet plantejar que es podria haver generat confusió en els centres sobre els criteris que s’havien d’utilitzar, traslladant a les proves PISA criteris d’exempció pròpies de les proves de final d’etapa catalanes”, va plantejar Niubó, que va remarcar que es tracta d’“una hipòtesi”.
Val a recordar que en les proves PISA d’aquest any van quedar exemptes de fer-les 591 alumnes, que són el 23,2% de la mostra total, que era de 2.545. Un percentatge molt per sobre del 5% que recomana l’OCDE. En canvi, per a les proves de quart de l’ESO n’estan exempts tots els alumnes amb necessitats educatives especials o amb un nivell insuficient de llengua, el percentatge del qual ronda aproximadament el 23%.
La titular d’Educació va remarcar que la investigació no ha acabat. Tanmateix, va assegurar que, “si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, poden estar segurs que en prendrem nota, com hem fet en altres ocasions”.
Quant al futur de les proves PISA, Niubó va assenyalar que les dades recopilades a Catalunya “formaran part de l’informe estatal, però apareixeran amb una advertència metodològica sobre les limitacions de la mostra”. Per la seua part, l’OCDE va dir que no publicarà els resultats de Catalunya perquè considera que la mostra “no és representativa”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir ahir des del Vietnam que “no es tracta de penjar la llufa a ningú” per l’error, sinó aclarir el que ha ocorregut “perquè no torni a succeir”. D’altra banda, tota l’oposició va demanar la dimissió de Niubó tant per aquest error com pel fet que, asseguren, el departament en tenia coneixement des del març. Al seu torn, els sindicats USTEC i CGT van exigir al Govern trencar vincles amb “organismes neoliberals” com l’OCDE “per marcar el rumb de l’educació a Catalunya” i que “s’assegui amb la comunitat docent”.