Prorroguen un mes el termini per optar al càmping a les Basses després de rebre diverses sol·licituds
Les ofertes poden presentar-se fins al 14 d'octubre. La concessió permetrà construir i gestionar un càmping durant 50 anys a aquest parc municipal de Lleida
L’ajuntament prorrogarà un mes, del 14 de setembre fins al 14 d’octubre, el termini de presentació d’ofertes per a la concessió que permetrà construir i gestionar durant 50 anys un càmping al parc municipal de les Basses.
La Paeria va prendre aquesta decisió a l’haver-ho sol·licitat diversos operadors “que s’han mostrat interessats” en el projecte, segons va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “Estem atenent les consultes que ens fan i suposem que tindrem alguna proposta que pugui ser interessant per avançar en un projecte del qual fa molts anys que es parla”, va explicar.
La licitació de la concessió fixa un cànon anual de 25.905 euros. El càmping, amb una superfície de 6,4 ha, comptarà amb un màxim de 323 unitats d’acampada, com botigues, caravanes, autocaravanes, mobile homes i bungalous. També es requeriran dutxes i lavabos, una piscina, una pista multiesportiva i un parc infantil. Es planteja un edifici principal amb recepció, restaurant i supermercat i s’haurà de conservar la marquesina d’accés i l’antiga caseta del guarda.