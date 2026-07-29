Amenaça amb una arma blanca mentre es nega a marxar d'un establiment de Lleida
El presumpte autor és un home de 33 anys que s'hauria negat a abandonar un establiment passat l'hora de tancament
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 33 anys aquesta matinada per amenaces i violació de domicili jurídic.
Els fets han passat a les 00:40 d'aquest dimecres en un establiment al carrer de Saturn de la capital del Segrià. El presumpte autor s'hauria negat a marxar del local passada l'hora de tancament i hauria amenaçat a diverses persones amb una arma blanca.