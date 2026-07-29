L'actuació en enllumenament més gran de Lleida serà amb la renovació dels fanals del polígon El Segre
Se n'instal·laran més de 200 nous amb tecnologia Led i sensors per comunicar avaries
La Paeria començarà la setmana que ve els treballs previs per renovar tots els fanals del polígon El Segre. Es retiraran els antics, alguns dels quals són els més vells de la ciutat, i se n’instal·laran 202 de nous que comptaran amb tecnologia led i sensors que alertaran automàticament de les avaries.
Les obres duraran fins al proper febrer, segons els terminis previstos, i no afectaran l’activitat de les naus, segons va explicar ahir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. Va assenyalar que “és l’actuació en enllumenat més gran de tota la ciutat” i que s’obriran 5.000 metres de rases i s’instal·laran 11.500 metres de cablatge, així com quatre quadres elèctrics nous. L’actuació comptarà amb un pressupost total (obres i equipament) d’1,2 milions d’euros.
Iglesias va explicar que l’actuació és necessària a causa de la important quantitat d’avaries que pateixen els punts de llum actuals, a banda que els quadres elèctrics han quedat obsolets i no són reglamentaris. Així mateix, “hi havia molts robatoris de coure, per la qual cosa adoptarem les mesures que hem pres a la ciutat: posar les arquetes més altes o tapades amb ciment”, va afirmar.