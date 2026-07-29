L’ajuntament de Lleida censa 1.100 teulades d’amiant, un producte que es busca erradicar
S'ha detectat a 15 edificis municipals, al polígon industrial El Segre i a l'Horta i a barris com Balàfia o Bordeta
Més de 1.100 teulades de la ciutat són de fibrociment (amiant), un material altament cancerigen que la Paeria i la Generalitat volen erradicar. La majoria es troben al polígon industrial El Segre i a l’Horta, seguits dels barris de la Bordeta i Balàfia. Així mateix, quinze edificis municipals encara contenen aquest material.
Així ho va traslladar ahir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, als empresaris del polígon després de presidir la Taula Municipal per a l’erradicació de l’amiant a Lleida. Iglesias va demanar als empresaris que s’acullin a les subvencions que la Generalitat ofereix per retirar aquest material.
No obstant, la supressió avança lentament per l’alt cost que suposa. Les subvencions no assoleixen el cost de retirar les teulades més grans i no se subvenciona la substitució per cap altre material.
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ALBERT BATLLE