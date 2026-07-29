La Paeria aprovarà el projecte del hub de Balàfia i l’ocupació de terrenys per prolongar el vial Víctor Torres
La junta de Govern local tractarà aquest punts el dijous
La junta de govern local de demà aprovarà el projecte executiu per a la creació del hub cívic de Balàfia a l’antiga escola d’aquest barri. Un equipament que acolliria espais que van des d’un menjador per a la tercera edat, zones infantils, d’estudi i de coworking, sala d’actes, àrea de serveis socials i 25 dormitoris per a persones vulnerables i tres per a dones maltractades.
El projecte compta amb finançament de la Generalitat i amb l’aprovació del projecte executiu es podrà passar “a la immediata licitació”. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va detallar que “s’han atès les propostes que ens han fet arribar les entitats veïnals i serà un projecte exemplar i de referència per a altres ciutats catalanes”.
Val a recordar que aquest projecte va generar oposició veïnal i hi va haver diverses manifestacions en contra d’aquest equipament perquè havia d’acollir allotjament per a persones vulnerables i el consideraven un alberg.
Un altre dels punts que tractarà la junta de govern de demà serà l’aprovació definitiva de l’ocupació directa de terrenys per possibilitar l’ampliació de l’avinguda Víctor Torres, que connectarà el centre de la ciutat i Cappont amb la Bordeta, els Mangraners i Torre Salses. Un projecte que costarà gairebé 7 milions d’euros i que finançarà la promotora que està construint el centre comercial Promenade Lleida a Torre Salses. Així, Larrosa va recordar que l’ampliació del vial Víctor Torres “és un projecte que ja estava previst des del 1999, que facilitarà la mobilitat entre barris i ajudarà a descongestionar altres vies de la ciutat”.