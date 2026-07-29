SEGRE

INDÚSTRIA

Porta a porta per evitar “turisme d’escombraries” al polígon El Segre de Lleida

Previst en el nou contracte de recollida, que s’iniciarà entre l’agost i el setembre. Es retiraran tots els contenidors, que “s’han convertit en abocadors”

Iglesias es va reunir ahir amb empresaris del polígon per explicar-los les novetats. - AMADO FORROLLA

Iglesias es va reunir ahir amb empresaris del polígon per explicar-los les novetats. - AMADO FORROLLA

Publicat per
Marc Carbonell
Lleida

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Les obres duraran fins al proper febrer, segons els terminis previstos, i no afectaran l’activitat de les naus, segons va explicar ahir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias.

Va assenyalar que “és l’actuació en enllumenat més gran de tota la ciutat” i que s’obriran 5.000 metres de rases i s’instal·laran 11.500 metres de cablatge, així com quatre quadres elèctrics nous. L’actuació comptarà amb un pressupost total (obres i equipament) d’1,2 milions d’euros.

La Paeria instaurarà el sistema de recollida d’escombraries porta a porta al polígon industrial El Segre per evitar abocaments il·legals de voluminosos i runa als voltants dels contenidors. Aquestes actes es repeteixen amb freqüència per part de veïns i treballadors de la ciutat i de municipis propers, una pràctica que ja es coneix com a “turisme d’escombraries”. 

Així ho van explicar ahir empresaris del polígon i ho va constatar la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. “Els contenidors s’han convertit en un abocador de tota la ciutat i d’altres pobles”, va afirmar en una reunió amb representants de les empreses.

Iglesias va explicar que es retiraran tots els contenidors del polígon i s’adaptaran les freqüències de recollida a les necessitats. Es portarà a terme a partir de l’entrada en vigor el nou contracte de la brossa i neteja urbana, que es podrà adjudicar a Ilnet després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs d’FCC que va paralitzar el procés.

La tinenta d’alcalde va confiar que la nova concessió pugui estrenar-se l’agost o el setembre, encara que va matisar que les millores s’implementaran progressivament.

El president de l’associació d’empresaris del polígon, Rafel Oncins, va reconèixer les molèsties pels abocaments i va explicar que la majoria de les empreses ja compten amb serveis privats de recollida. No obstant, va afirmar que el canvi “podria causar problemes a les empreses més petites, així com als restaurants i oficines, que no tenen activitat industrial”.

Renovaran tots els fanals de la zona, més de 200

La Paeria començarà la setmana que ve els treballs previs per renovar tots els fanals del polígon El Segre. Es retiraran els antics, alguns dels quals són els més vells de la ciutat, i se n’instal·laran 202 de nous que comptaran amb tecnologia led i sensors que alertaran automàticament de les avaries. Iglesias va explicar que l’actuació és necessària a causa de la important quantitat d’avaries que pateixen els punts de llum actuals, a banda que els quadres elèctrics han quedat obsolets i no són reglamentaris. Així mateix, “hi havia molts robatoris de coure, per la qual cosa adoptarem les mesures que hem pres a la ciutat: posar les arquetes més altes o tapades amb ciment”, va afirmar.

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