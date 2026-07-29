INDÚSTRIA
Porta a porta per evitar “turisme d’escombraries” al polígon El Segre de Lleida
Previst en el nou contracte de recollida, que s’iniciarà entre l’agost i el setembre. Es retiraran tots els contenidors, que “s’han convertit en abocadors”
Les obres duraran fins al proper febrer, segons els terminis previstos, i no afectaran l’activitat de les naus, segons va explicar ahir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias.
Va assenyalar que “és l’actuació en enllumenat més gran de tota la ciutat” i que s’obriran 5.000 metres de rases i s’instal·laran 11.500 metres de cablatge, així com quatre quadres elèctrics nous. L’actuació comptarà amb un pressupost total (obres i equipament) d’1,2 milions d’euros.
La Paeria instaurarà el sistema de recollida d’escombraries porta a porta al polígon industrial El Segre per evitar abocaments il·legals de voluminosos i runa als voltants dels contenidors. Aquestes actes es repeteixen amb freqüència per part de veïns i treballadors de la ciutat i de municipis propers, una pràctica que ja es coneix com a “turisme d’escombraries”.
Així ho van explicar ahir empresaris del polígon i ho va constatar la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. “Els contenidors s’han convertit en un abocador de tota la ciutat i d’altres pobles”, va afirmar en una reunió amb representants de les empreses.
Iglesias va explicar que es retiraran tots els contenidors del polígon i s’adaptaran les freqüències de recollida a les necessitats. Es portarà a terme a partir de l’entrada en vigor el nou contracte de la brossa i neteja urbana, que es podrà adjudicar a Ilnet després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs d’FCC que va paralitzar el procés.
La tinenta d’alcalde va confiar que la nova concessió pugui estrenar-se l’agost o el setembre, encara que va matisar que les millores s’implementaran progressivament.
El president de l’associació d’empresaris del polígon, Rafel Oncins, va reconèixer les molèsties pels abocaments i va explicar que la majoria de les empreses ja compten amb serveis privats de recollida. No obstant, va afirmar que el canvi “podria causar problemes a les empreses més petites, així com als restaurants i oficines, que no tenen activitat industrial”.