Quart detingut en tres dies per suposats maltractaments a la parella a Lleida
La Policia Local va efectuar dissabte tres detencions més d’homes per suposats abusos a les seues parelles o exparelles
La Guàrdia Urbana va detenir dilluns un home acusat de maltractar la seua exparella, el quart en tot just tres dies. Concretament, l’arrest es va produir a les 8.13 hores al parc dels Camps Elisis. Es tracta d’un individu de 34 anys que va ser detingut pels delictes de maltractaments en l’àmbit de la llar i de trencament de condemna, ja que va incomplir una ordre d’allunyament respecte a la denunciant.
La Policia Local va efectuar dissabte tres detencions més d’homes per suposats abusos a les seues parelles o exparelles. D’altra banda, ahir es va reunir un comitè de crisi que va convocar el ministeri d’Igualtat per analitzar els últims assassinats masclistes a l’Estat. Així, va transcendir que set de les nou víctimes mortals de la violència masclista al juny i juliol convivien amb el seu agressor, de les quals quatre estaven en fase de ruptura.
Aquesta dada es produeix mesos després que l’últim informe de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere posés de manifest que el 2025 el 80% de les 49 dones assassinades convivien amb el seu agressor. En aquests crims comesos en els últims dos mesos, vuit menors han quedat orfes després dels assassinats de les seues mares, per la qual cosa van plantejar estudiar un acompanyament dels menors orfes per evitar reproducció de perfils