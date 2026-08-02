Denuncien falta de bus d’enllaç amb FGC a la Pobla de Segur
Usuaris de la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, van denunciar ahir la falta d’una connexió en bus a l’estació ferroviària del Pallars per completar el trajecte per carretera, que culmina a Esterri d’Àneu. FGC opera tota la línia de Lleida a Esterri a través del tren de la Pobla, propietat de la Generalitat, i per mitjà d’una concessió amb autocar en el tram final que cobreix els dos Pallars. Una usuària d’aquest servei va assegurar ahir que després d’agafar el tren a Lleida a les 8 del matí va arribar a la Pobla cap a tres quarts de deu i després d’esperar un temps prudencial una desena de persones van anar a peu fins a l’estació de busos de la localitat per buscar un bus alternatiu, ja que a l’estació no hi havia cap transport esperant. Va dir que no va rebre cap explicació de la concessionària.