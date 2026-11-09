MOBILITAT
Una hora esperant un autobús a Lleida: “en van passar quatre que anaven plens, buits o sense indicar la ruta”
És el que va viure dijous i divendres una veïna, el comitè d’empresa de Moventis reclama “mesures immediates” per millorar la ruta
Una hora esperant l’autobús per poder tornar a casa dos dies seguits. Aquesta és la situació que van viure tant dijous com ahir a la tarda almenys una vintena de persones a les parades de rambla d’Aragó i Blondel per agafar la línia L7 (Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere) i que se suma a les queixes d’altres usuaris per les poques freqüències que té aquesta ruta i que provoca que els busos que la recorren vagin col·lapsats en determinades hores.
“És inadmissible que els passatgers hàgim d’esperar més d’una hora”, va lamentar una dona afectada, que va detallar que dijous va arribar a la parada a les 19.03 i no va poder pujar a un vehicle fins a les 19.55 hores, mentre que ahir també va haver d’esperar una hora a la parada de Blondel.
Va afegir que, durant l’espera, “van passar quatre autobusos” que anaven plens, buits o sense indicar la ruta que feien. La denunciant va afegir que, quan per fi va poder pujar a l’autobús, “quan preguntes als conductors, en lloc de rebre informació o un tracte correcte, et trobes amb respostes de molt males maneres”. Per tot plegat, va reclamar una revisió de l’L7, “que garanteixin el manteniment dels busos i millorin tant la freqüència com l’atenció als passatgers”.
Per la seua part, el president del comitè d’empresa d’Autobusos de Lleida-Moventis, Paco Morales, va reconèixer que “la línia L7 necessita millores immediates”, ja que és la ruta amb més viatgers de tota la xarxa de transport públic.
“Aquesta situació afecta els conductors perquè moltes vegades van amb els busos plens, no pots agafar més gent, et fa la sensació que no estàs fent un bon servei i reps les queixes dels viatgers, que tenen tota la raó”, va dir Morales. Va afegir que ja van informar en el seu moment la Paeria de la necessitat d’implementar millores. “Sabem que la pròrroga de la concessió acaba a finals d’any, però es poden fer canvis immediats per millorar el servei de l’L7”, va afegir Morales.
Tant l’empresa concessionària com la Paeria van assegurar dilluns que preveuen efectuar un reforç de la línia L7 per així millorar-ne el servei “sense perjudicar altres línies”. Ara per ara no han detallat com ho faran.